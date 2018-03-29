تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان

2018/03/29 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بقيام طائرتين تركيتين بقصف مناطق في قضاء رواندوز التابع لمحافظة اربيل في اقليم كوردستان.

وذكر مصدر مطلع لشفق نيوز ان الطائرات الحربية التركية قامت بشن غارات على قريتي سايه وهلمون في وادي اكويان التابع لقضاء رواندوز.

واضاف المصدر ان تركيا تقوم منذ يومين بارسال طائرات من دون طيار الى سفوح جبال قنديل في حدود اقضية بشدر ورواندز وجومان لمسح المنطقة.

واضاف المصدر ان طائرتين حربيتين تركيتين قامتا في الساعة التاسعة من مساء اليوم الاربعاء بالتحليق في اجواء حدود رواندوز وقامت بقصف مكثف لقرى سايه وسيوك وهلمون في وادي اكويان التابعة للقضاء.

وتابع ان القريتين هما موسميتان ولم يتم اعمارهما لحد الان الا ان الفلاحين يقصدونها بقصد الزراعة وتربية النحل، لافتا الى ان القصف التركي يلحق الاضرار المادية لاهاليها وتنشر بينهم الخوف والهلع.

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