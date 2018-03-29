الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان
2018/03/29 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بقيام طائرتين تركيتين بقصف مناطق في قضاء رواندوز التابع لمحافظة اربيل في اقليم كوردستان.

وذكر مصدر مطلع لشفق نيوز ان الطائرات الحربية التركية قامت بشن غارات على قريتي سايه وهلمون في وادي اكويان التابع لقضاء رواندوز.

واضاف المصدر ان تركيا تقوم منذ يومين بارسال طائرات من دون طيار الى سفوح جبال قنديل في حدود اقضية بشدر ورواندز وجومان لمسح المنطقة.

واضاف المصدر ان طائرتين حربيتين تركيتين قامتا في الساعة التاسعة من مساء اليوم الاربعاء بالتحليق في اجواء حدود رواندوز وقامت بقصف مكثف لقرى سايه وسيوك وهلمون في وادي اكويان التابعة للقضاء.

وتابع ان القريتين هما موسميتان ولم يتم اعمارهما لحد الان الا ان الفلاحين يقصدونها بقصد الزراعة وتربية النحل، لافتا الى ان القصف التركي يلحق الاضرار المادية لاهاليها وتنشر بينهم الخوف والهلع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تقصف مناطق داخل كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ خسائر التكنولوجيا تتصدر أهم أحداث الأسواق العالمية بنهاية اليوم
⋙ ميشال عون يعزي روحاني بالايرانيين الذين قضوا غرقا علي الروشة
⋙ خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على "الخليج العربي"
⋙ متنبىء جوي يتوقع حركة موجة الغبار التي تضرب العراق اليوم الخميس
⋙ #سعيد الكحل - العرائض تفضح المتاجرين بالعقائد .
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| صحفي: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات كانت مفاجأة
⋙ بالفيديو.. رسالة ماجستير بجامعة بغداد تناقش "الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي"
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا