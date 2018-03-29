تقرير: الأرجنتين ترفض مقترحاً بطلب مساعدة صندوق النقد

2018/03/29 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رفضت حكومة الأرجنتين مقترحاً بشأن طلب "خط ائتمان مرن" من صندوق النقد الدولي من أجل دعم الموقف المالي للبلاد، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

ويعتبر "خط الائتمان المرن" هو وسيلة لتوفير سيولة متاحة للدول التي تمر بضائقة مالية يوفرها صندوق النقد الدولي.

وأوضح التقرير الذي نشرته شبكة "بلومبرج" نقلاً عن 3 أشخاص مطلعين على الأمر، اليوم الأربعاء، أن المقترح تم مناقشته مع وزير المالية "لويس كابوتو" ومجموعته الاقتصادية في الأسبوع الأول من مارس الجاري في اجتماعات خاصة عقدت على هامش تجمع يضم 50 مستثمراً في نيويورك.

وذكر التقرير أن المسؤولين الحكوميين رفضوا هذا الاقتراح كونه غير مجدي بالنظر إلى الوضع السياسي الحالي للبلاد.

ويأتي الاجتماع في أعقاب الخسائر التي تعرضت لها الأصول الأرجنتينية خلال الموجة البيعية في أواخر يناير الماضي.

وكان فريق "كابوتو" وعد بأنه سيسعى إلى تمويل الدولة محليًا حتى نهاية عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن خط الائتمان المرن ينظر إليه على أنه أداة لتخفيف حدة المخاوف المتعلقة بقدرة الأرجنتين على تمويل التزاماتها في الأسواق المضطربة.

وارتفعت تكاليف الاقتراض في الأرجنتين التي تمتلك تصنيفا ائتمانيا يقل عن الفئة الاستثمارية بأربع درجات نحو 100 نقطة أساس خلال هذا العام أي ضعف الأسواق الناشئة الأكثر خطورة.

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