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بالفيديو.. رسالة ماجستير في جامعة بغداد تناقش
2018/03/29 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في أمن, اهم الاخبار, فديوهات 1 دقيقة مضت 0 زيارة

ينشر موقع "الحشد الشعبي" مقطع فيديو يظهر مناقشة رسالة "ماجستير" في جامعة بغداد كلية الآداب / قسم الجغرافية عن "الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي وأثره في الأمن الوطني العراقي" للطالبة فيحاء مجيد حسن محمد واشراف أ.م.د.

بشار محمد عويد القيسي.

2018-03-29

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. رسالة ماجستير في جامعة بغداد تناقش "الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي وأثره في الأمن الوطني العراقي") نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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