قوة أمنية تضبط ورشة غير مرخصة لتصفيح السيارات في البصرة

2018/03/29 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةأفاد مصدر أمني في البصرة، الأربعاء، بأن قوة من الشرطة ضبطت في منطقة تقع ضمن مركز المحافظة ورشة غير مرخصة لتصفيح السيارات لجعلها مقاومة للرصاص، وألقت القبض على ثلاثة من العاملين فيها.ولفت المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه الى أن "سيارة من نوع (كوستر) تم ضبطها داخل الورشة خلال عملية تصفيحها".

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