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قائد عسكري باكستاني: الأزهر المؤسسة الوحيدة التي يمكنها التصدي للفكر الإرهابي
2018/03/29 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، الفريق أول، زبير محمود حياة، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له.

وذكر الإمام الأكبر إن باكستان تشكل مركز ثقل كبير في العالم الإسلامي، وتقوم بدور متقدم في الدفاع عن قضايا الأمة والحفاظ على الهوية الإسلامية، مؤكدًا أن الأزهر على استعداد لتقديم دعم لا محدود لباكستان في إطار مساعيها المهمة في محاربة التطرف ونشر الفكر الوسطي، من خلال زيادة عدد المنح المقدمة للطلاب الباكستانيين للدراسة في الأزهر، وتدريب الأئمة الباكاستانيين على التعامل مع القضايا المعاصر، بالإضافة إلى افتتاح مركز ثقافي للأزهر في إسلام آباد.

من جهته أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية أن الأزهر يقوم بدور رئيسي للدفاع عن الإسلام في مواجهة التشويه الذي تمارسه جماعات العنف والتطرف، مضيفًا أن باكستان تعول على دعم الأزهر لها في نشر المنهج الوسطي، لأنه المؤسسة الوحيدة التي يمكنها التصدي للفكر الإرهابي.

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