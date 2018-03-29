بارزاني يبحث مع وفد أمريكي ملفات عسكرية تخص العراق وكوردستان

2018/03/29 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، القائد الجديد لقوات التحالف في العراق الجنرال وولتر باييت والقنصل العام الامريكي في الاقليم كين كروس والوفد المرافق لهما.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، ان اللقاء تم بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعبر فيه الوفد الضيف عن استعداد التحالف الدولي للتعاون والتنسيق مع قوات البيشمركة في التصدي لارهابيي داعش، وشدد على ضرورة ان يفتخر شعب الاقليم والمجتمع الدولي بالانتصارات التي حققتها قوات البيشمركة والذي كان من اجل الانسانية جمعاء ومعربا عن استعداد بلاده للاستمرار وتقوية التعاون والتنسيق بشكل اكبر بين اربيل وبغداد.

من جهته عبر بارزاني عن استعداد حكومة الاقليم لاي تعاون وتنسيق خصوصا في المناطق التي تواجه حاليا مخاطر عودة الارهاب اليها، مؤكدا على اتخاذ عدد من الخطوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لطمأنة النازحين لضمان عودتهم الى مناطقهم.

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