🔴 رونالدو قلب الطاولة بشكل مذهل

2018/03/29 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – كشفت الدراسات الإحصائية في عالم كرة القدم أن نجم ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو تمكن من تسجيل هدف واحد من أول 61 تصويبة له في الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما تمكن من تسجيل 18 هدف في آخر 61 تسديدة.

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