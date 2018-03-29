برشلونة يعلن غياب مدافعه الفرنسي لوكا ديني

2018/03/29 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر النادي الكاتالوني إن لاعبه الفرنسي عاد من المهام الدولية وهو يعاني من إصابة في فخذ ساقه اليسرى.

ولعب ديني حتى الدقيقة 76 في مباراة فرنسا وكولومبيا لكنه لم يشارك ضد روسيا.

ويخوض برشلونة نهائي كأس الملك يوم 21 أبريل المقبل ضد إشبيلية.

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