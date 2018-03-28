أهلي جدة يعلن مدة غياب بن عمر وهوساوي

2018/03/29 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أعلن نادي أهلي جدة السعودي، عن مدى خطورة إصابة ثاني الفريق، التونسي محمد أمين بن عمر، والسعودي معتز هوساوي.

وكان الثنائي قد تعرضا للإصابة في معسكرات منتخبات بلادهم، حيث أصيب بن عمر لاعب الوسط والمدافع هوساوي، ليعودا لتلقي العلاج مع الفريق.

وتعرض بن عمر لإصابة في غضروف الركبة وسيحتاج حسب بيان النادي مدة للراحة تتراوح بين 3-4 أسابيع.

بينما تعرض هوساوي لإصابة في لقاء بلجيكا والذي انتهى بفوز الأخير برباعية نظيفة حيث تعرض لالتواء في الكاحل.

إصابة بن عمر في غضروف الركبة وهوساوي يعاني من التواء بالكاحل#الأهلي pic.twitter.com/zn0l8nFJIv

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 28, 2018الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الأولى بالمونديال مع روسيا وأوروجواي ومصر، ونجح في التعادل مع أوكرانيا وديا قبل الخسارة من بلجيكا برباعية.

بينما يتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإنجلترا وبنما، ونجح في تحقيق الفوز على كلا من إيران وكوستاريكا وديا بهدف نظيف في كلا المباراتين.





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