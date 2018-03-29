الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


#عباس علي العلي - قراءة نقدية في الفكر الشيعي. ح1
2018/03/29 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عباس_علي_العلي قراءة نقدية في الفكر الشيعي.

ح1لعل تجربة ممارسة النقد العقلي المنطقي على مساحات محددة من العقل الديني الإسلامي يعطي قدرة على التركيز على مجموعة محددة ومحصورة من مساحة هذا الفكر دون أن يدخلنا في التعميم والإطلاق الغير مناسب، فالعقل الديني الإسلامي اليوم يغطي مساحة واسعة ومتشابكة ومتنوعة من الأراء والأفكار التي تتلاقى في نقاط وتختلف في الأخرى، وبالعموم فهي ليست من نسيج واحد ولا تجري عليه......

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