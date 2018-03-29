الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


خدعوك وقالوا إن حجابك مجرد ..ربطة !! (1)
2018/03/29 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ” .

وقفت وعطرها الفواح يملأ اﻷجواء وهي ترتدي الجينز والبدي الضيقين جدا بما يجسد جميع مفاتنها بلا استثناء ، تلفتت يمينا وشمالا بوجهها المليء باﻷصباغ – أحمر ، أخضر ، أصفر – وبعينيها ذات … خدعوك وذكروا إن حجابك مجرد ..ربطة !! (1)

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