خدعوك وقالوا إن حجابك مجرد ..ربطة !! (1)

2018/03/29 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ” .وقفت وعطرها الفواح يملأ اﻷجواء وهي ترتدي الجينز والبدي الضيقين جدا بما يجسد جميع مفاتنها بلا استثناء ، تلفتت يمينا وشمالا بوجهها المليء باﻷصباغ – أحمر ، أخضر ، أصفر – وبعينيها ذات … خدعوك وذكروا إن حجابك مجرد ..ربطة !! (1)

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