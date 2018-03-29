الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


ماي وميركل تتفقان على مكافحة
2018/03/29 | 00:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ماي وميركل تتفقان على مكافحة "العدوانية المتصاعدة" لروسيا

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