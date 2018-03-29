الإمارات تقدم 500 مليون دولار للمساعدة الانسانية في اليمن

2018/03/29 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي – كشفت الإمارات الأربعاء عن تقديم 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

وذكرت الإمارات وهي جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن التبرع جزء من خطة التحالف لتقديم 1.5 مليار دولار دعما لعمليات الأمم المتحدة في اليمن.

وكانت دول التحالف قد كشفت عن تقديم 1.5 مليارولار لدعم خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة.

وقدمت كل من دولة الامارات والسعودية وحدهما مليار دولار.

الى ذلك، كشفت دول التحالف عن خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات لمختلف المناطق اليمنية من خلال تأهيل الطرق والمنافذ وكذلك تأهيل الموانئ والمطارات لزيادة من تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإغاثية وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات الطاقة والمباني العامة .

وقدمت دولة الامارات منذ ابريل/نيسان 2015 حتى الان 2.83 مليار دولار وتعهدت الاستمرار في تقديم المساعدات المباشرة لليمن ودعم برامج اعادة الاستقرار وتاهيل البنية التحتية عدا تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الاحمر والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

والامارات مشارك رئيسي في التحالف العسكري العربي ويحارب الى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين والجماعات المتطرفة.



وتقدم الامارات التدريب والدعم للقوات الخاصة في جنوب اليمن.

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