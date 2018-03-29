الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


الإمارات تقدم 500 مليون دولار للمساعدة الانسانية في اليمن
2018/03/29 | 00:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دبي – كشفت الإمارات الأربعاء عن تقديم 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن.

وذكرت الإمارات وهي جزء من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إن التبرع جزء من خطة التحالف لتقديم 1.5 مليار دولار دعما لعمليات الأمم المتحدة في اليمن.

وكانت دول التحالف قد كشفت عن تقديم 1.5 مليارولار لدعم خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة.

وقدمت كل من دولة الامارات والسعودية وحدهما مليار دولار.

الى ذلك، كشفت دول التحالف عن خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات لمختلف المناطق اليمنية من خلال تأهيل الطرق والمنافذ وكذلك تأهيل الموانئ والمطارات لزيادة من تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإغاثية وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات الطاقة والمباني العامة .

وقدمت دولة الامارات منذ ابريل/نيسان 2015 حتى الان 2.83 مليار دولار وتعهدت الاستمرار في تقديم المساعدات المباشرة لليمن ودعم برامج اعادة الاستقرار وتاهيل البنية التحتية عدا تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الاحمر والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

والامارات مشارك رئيسي في التحالف العسكري العربي ويحارب الى جانب الحكومة اليمنية في مواجهة المتمردين الحوثيين والجماعات المتطرفة.

وتقدم الامارات التدريب والدعم للقوات الخاصة في جنوب اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تقدم 500 مليون دولار للمساعدة الانسانية في اليمن) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تقدم 500 مليون دولار للمساعدة الانسانية في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).


كامل التفاصيل في: ميدل ايست ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ خسائر التكنولوجيا تتصدر أهم أحداث الأسواق العالمية بنهاية اليوم
⋙ ميشال عون يعزي روحاني بالايرانيين الذين قضوا غرقا علي الروشة
⋙ خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على "الخليج العربي"
⋙ متنبىء جوي يتوقع حركة موجة الغبار التي تضرب العراق اليوم الخميس
⋙ #سعيد الكحل - العرائض تفضح المتاجرين بالعقائد .
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| صحفي: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات كانت مفاجأة
⋙ بالفيديو.. رسالة ماجستير بجامعة بغداد تناقش "الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي"
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا