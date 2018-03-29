عودة دوران عجلة الدوري الممتاز الجمعة

2018/03/29 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مدير لجنة المسابقات شهاب أحمد في تصريح صحفي "الدوري ستعود منافاسته يوم الجمعة المقبل، وستقام الجولة الأولى من المرحلة الثانية، بإقامة ثلاث مباريات الأولى تجمع زاخو وضيفه نفط الجنوب على ملعب دلال، وفي ملعب أمانة بغداد سيكون لقاء أهل الدار أمام ضيفه السماوة،ويستضيف الحسين منافسه البحري على ملعب التاجي".واوضح: "تتواصل مباريات الجولة يوم السبت المقبل بإقامة خمس مباريات، ففي اللقاء الأول يلتقي فريقا الحدود وضيفه الديوانية على ملعب التاجي، وفي اللقاء الثاني يتقابل فريقا نفط ميسان والطلبة على ملعب ميسان الدولي".وأكمل: "وسيكون ملعب الصناعة مسرحًا للقاء الصناعات الكهربائية وضيفه الزوراء، ويستضيف نفط الوسط على ملعبه فريق الكهرباء، وفي قمة مباريات الجولة على ملعب الشعب الدولي يلتقي فريقا القوة الجوية وضيفه الميناء البصري".وأشار إلى أن الجولة تختتم يوم الأحد بإقامة المباراتين المتبقيتين، ففي ملعب الصناعة يلتقي فريقا النفط وضيفه النجف، موضحًا أن ملعب الشعب الدولي يحتضن لقاء فريق الشرطة وضيفه كربلاء.يشار إلى أن فريق الزوراء يتصدر المرحلة الأولى من الدوري برصيد 47 نقطة.انتهى

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