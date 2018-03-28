الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


أينَ أضعتُني ؟
2018/03/29 | 00:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسراء الناصري 

 

أبينَ حطام الطفولة المُظلمة ؟ 

حين حفرَتِ الحرب في داخلي نفقًا تمرُ به عجلاتٍ مُحمَّلة بأوجاع بلدي المضطهد ؟ 

 

أم عندما سرق الفَقر حُليي لإنقاذ أبي من براثن الأعداء ؟ 

 

أين تركتني ؟ هل بتلك الليلة المليئة بضجيج الفراق ؟ حين قصصت ضفائري وأهديتها لخليلٍ أظهر لي الحب بشدةٍ ليأخذ مني بسمتي . 

 

من أنا وما بقيَ مني ؟ 

 

أنا روح طفل يتيم بجسد كامل لأنثى ينقصها الاحتواء

كقنديل نفذ وقوده الذي كان أملًا فانطفأ مع كل خيبة تعرض لها من الأصدقاء . 

 

وبعد أن وجدتُ فيك جُل ما أحتاجهُ لينضج ذاك الطفل فيَّ

تمسكتُ بكَ بقوةٍ استمدتها من وجع السنين حتى إذا بدأت أُصبِح امرأة أهملتني وهمست في أذني " كفي عن ذلك لم تعودي طفلة " 

 

عذرًا سيدي ...

فأنا لستُ إلا قارورة مهما كبرت تَبقى بحاجة لحبٍ يملأها لتصُبَّ للضمآنِ حنانًا .

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