أينَ أضعتُني ؟

2018/03/29 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسراء الناصري

أبينَ حطام الطفولة المُظلمة ؟

حين حفرَتِ الحرب في داخلي نفقًا تمرُ به عجلاتٍ مُحمَّلة بأوجاع بلدي المضطهد ؟

أم عندما سرق الفَقر حُليي لإنقاذ أبي من براثن الأعداء ؟

أين تركتني ؟ هل بتلك الليلة المليئة بضجيج الفراق ؟ حين قصصت ضفائري وأهديتها لخليلٍ أظهر لي الحب بشدةٍ ليأخذ مني بسمتي .

من أنا وما بقيَ مني ؟

أنا روح طفل يتيم بجسد كامل لأنثى ينقصها الاحتواء

كقنديل نفذ وقوده الذي كان أملًا فانطفأ مع كل خيبة تعرض لها من الأصدقاء .

وبعد أن وجدتُ فيك جُل ما أحتاجهُ لينضج ذاك الطفل فيَّ

تمسكتُ بكَ بقوةٍ استمدتها من وجع السنين حتى إذا بدأت أُصبِح امرأة أهملتني وهمست في أذني " كفي عن ذلك لم تعودي طفلة "

عذرًا سيدي ...



فأنا لستُ إلا قارورة مهما كبرت تَبقى بحاجة لحبٍ يملأها لتصُبَّ للضمآنِ حنانًا .

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