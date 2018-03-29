ترامب يعلن عزل مسؤول جديد

2018/03/29 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 28 مارس / آذار، عزل وزير المحاربين القدامي ديفيد شولكين، من منصبه.

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