فيديو| صحفي: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات كانت مفاجأة

2018/03/29 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكاتبُ الصحفي، عماد الدين حسين، إنَّ مُشاركة الشعب المصري بِكثافة في الانتخابات الرئاسية كانت «مُفاجأة»، مضيفًا أنَّ مُشاركة المِصريين في الخارج وإصرارهم على التصويت بشكلٍ كبير أعطت مُؤشرًا على أنَّ نسب الإقبال ستكون «كبيرة»، وهذا ما كان متوقعا على مدار الثلاثة أيام.

واوضح حسين، أنَّ أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والأعيان والمتطوعين كان لهم دورٌ كبيرٌ في تحفيز المواطنين على المُشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال المؤتمرات التي نظموها في محافظاتهم.

وأوضح، أنَّ من قاموا بتنظيم المؤتمرات الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، يرونَ في نجاحه ضمانة للاستقرار.. مزيد من التفاصيل خلال مشاركته مع الإعلامي خالد عاشور في برنامج ساعة من مصر.

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