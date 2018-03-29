الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


شرطة نينوى تلقي القبض على 12 شخصا بتهمة الانتماء لداعش في غرب الموصل
2018/03/29 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت شرطة نينوى، اليوم الأربعاء، القبض على 12 شخصا بتهمة الانتماء لداعش في غرب الموصل.

وذكر قائد شرطة نينوى، العميد

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