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سانز : ايسكو فقط من سيقرر البقاء أو الرحيل في نهاية الموسم
2018/03/29 | 01:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – بعد ثلاثيته في مرمى الارجنتين أصبح فرانشيسكو ايسكو حديث وسائل الإعلام الإسبانية وقد تحدث خوان سانز في الشيرنغيتو عنه وأشار إلى أن زيدان لم يراهن على ايسكو هذا الموسم وأن اللاعب وحده هو من سيقرر البقاء أم الرحيل في نهاية الموسم .

وذكر “زيدان لم يراهن على ايسكو في المرحلة الاهم من الموسم حتى الان ، وهو وحده من يقرر في نهاية الموسم ما إذا كان سيغادر النادي أم لا “.

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