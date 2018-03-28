ماركيزيو لن يرحل عن يوفنتوس

2018/03/29 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أصر والد كلاوديو ماركيزيو، أن نجله لا يريد الانتقال إلى الدوري الأمريكي أو الإنجليزي أو الألماني، مشيرًا إلى أنه كلاوديو يرغب في البقاء.

ويشار إلى أن أمير يوفنتوس قد ابتعد بدرجة كبيرة عن المشاركة كأساسي في تشكيل البيانكونيري، في ظل اعتماد ماسيميانو أليجري، على بليز ماتويدي وسامي خضيرة وميراليم بيانيتش.

وأوضح ستيفانو، في تصريحات صحفية، أن كلاوديو كان هادئَا، ويعمل بجد، يستعد جيدًا، والمشاركة في يد المدرب.

واوضح بقوله "لو كان الأمر بالنسبة لي لجعلتها مثل كرة السلة، مع تغييرات غير محدودة لزيادة كثافة اللعب، لكن هذا أمر مثاليًا الكل يريد أن يلعب وهذه كرة القدم".

وأكمل "أتمنى دائمًا أن يفوز يوفنتوس وأن يلعب كلاوديو، لكن ذلك يعتمد على ألف عامل، لديه عامين في عقده، هو يحترم ذلك، ويهتم بالنادي، لقد قيل كلام غير صحيح أنه بالفعل في الدوري الأمريكي أو الإنجليزي أو الألماني".

وتابع "إذا قال النادي أن اللاعب لم يعد في مشروعهم، سنبدأ القلق، الزجاجة لم تفيض بعد، كلاوديو يحب النادي ومؤمن أن لديه فرصة".

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