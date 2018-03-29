سعيد الكحل - العرائض تفضح المتاجرين بالعقائد .

2018/03/29 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل غريب أمر د.أحمد الريسوني الذي لا يترك مناسبة تطالب فيها الهيئات النسائية والحقوقية برفع الظلم عن المرأة وتحريرها من فقه البداوة وتحجر الفتاوى إلا وسارع إلى التحريض ضدها منصبا نفسه حامي الملة والدين وكأنه وحده العالم مالك الحقيقة ومحتكر فهم النصوص واستنباط أحكامها .فكل همّ د.الريسوني هو تأبيد الاستغلال والظلم في حق المرأة باسم الإسلام .والذي يسيء حقا للإسلام ليس المطالبين باجتهاد فقهي يواكب حركية......

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