الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


متنبىء جوي يتوقع حركة موجة الغبار التي تضرب العراق اليوم الخميس
2018/03/29 | 01:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – عراق برس – 29 أذار/ مارس: اوضح المتنبئ الجوي صادق عطية تفاصيل موجة الغبار المتوقعة في عموم البلاد اليوم الخميس.

    وذكر عطية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ان “موجة غبار خفيفة تبدأ صباح اليوم …

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