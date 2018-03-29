متنبىء جوي يتوقع حركة موجة الغبار التي تضرب العراق اليوم الخميس

2018/03/29 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عراق برس – 29 أذار/ مارس: اوضح المتنبئ الجوي صادق عطية تفاصيل موجة الغبار المتوقعة في عموم البلاد اليوم الخميس.وذكر عطية على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم ان “موجة غبار خفيفة تبدأ صباح اليوم …

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