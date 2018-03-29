خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على

2018/03/29 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتدم الأزمة بين قطر والبحرين والإمارات، هذه الأيام، بسبب ما تسميه كل دولة من الأصدقاء القدامى الثلاثة، انتهاكا لمجالها الجوي، أو انتهاكا لأمن مواطنيها.

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