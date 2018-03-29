الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على
2018/03/29 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحتدم الأزمة بين قطر والبحرين والإمارات، هذه الأيام، بسبب ما تسميه كل دولة من الأصدقاء القدامى الثلاثة، انتهاكا لمجالها الجوي، أو انتهاكا لأمن مواطنيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على "الخليج العربي") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على "الخليج العربي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ 🔴 مخاوف في نابولي من “خيانة” ساري .. وتشيلسي يُلاحقه
⋙ أيسين: إغلاق مقر القنصل العام في سياتل استيلاء على الممتلكات الروسية
⋙ الجيش الإسرائيلي يهدد مسيرة العودة الفلسطينية
⋙ مانشستر يونايتد يتحرك لضم فيدال
⋙ بطولة ميامي: ملخص مباراة أوستابينكو و سفيتولينا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| صحفي: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات كانت مفاجأة
⋙ بالفيديو.. رسالة ماجستير بجامعة بغداد تناقش "الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي"
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا