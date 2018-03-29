2018/03/29 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحتدم الأزمة بين قطر والبحرين والإمارات، هذه الأيام، بسبب ما تسميه كل دولة من الأصدقاء القدامى الثلاثة، انتهاكا لمجالها الجوي، أو انتهاكا لأمن مواطنيها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على "الخليج العربي") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على "الخليج العربي") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير يجيب: هل تملك قطر سيطرة على "الخليج العربي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).