ميشال عون يعزي روحاني بالايرانيين الذين قضوا غرقا علي الروشة

2018/03/29 | 01:48

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يذكر ان موجا عاليا ضرب صخورا في منطقة الروشة غرب بيروت كان يتواجد عليها سياح ايرانيون لإلتقاط صور تذكارية، الأمر الذي تسبب بسقوط 6 منهم في المياه.وكان الدفاع المدني والصيادون المحليون قد هرعوا لمساعدة العائلة المنكوبة وتمكنوا من انقاذ 3 منهم وانتشلوا جثتي فتاتين بعمر 9 و 15 عاما في لحظة الحادث واما الثالث وهو شاب فقد عثر رجال الدفاع المدني علي جثته بعد يومين من الحادث.وتم نقل المصابين الثلاثة في الحادث الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.انتهي ** 2342

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