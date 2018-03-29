خبيرعسكري: هكذا اخترقت صواريخ

2018/03/29 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف اللواء محمد عبد المنعم طلبة، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، أهم نقاط الضعف في منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية "باتريوت"، التي تستخدمها السعودية لمواجهة الصواريخ الباليستية.

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