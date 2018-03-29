🔴 برشلونة يبدأ رحلة البحث عن “أومتيتي جديد”

2018/03/29 | 02:11

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هاي كورة – أكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن إدارة نادي برشلونة الإسباني بدأت في رحلة بحثها عن مدافع جديد يشبه في خصائصه المدافع البرسا الفريق الحالي، الفرنسي صامويل أومتيتي، تحسباً لفشل تجديد التعاقد معه أو إصابته قبل مباريات هامة.

وكشفت صحيفة سبورت عن المدافعين المرشحين للإنضمام البرسا حيث جاءوا على النحو التالي :-

مدافع نادي إشبيليه، لينجليه كيلمو “22 عاماً”، وسيُكلف خزينة برشلونة 30 مليون يورو

مدافع نادي شالكه الألماني، تيلو كيرير “21 عاماً”، وسيُكلف خزينة البرسا 35 مليون يورو

أمام المدافع الأبرز فهو لاعب نادي لايبزيج الألماني، دايوت أوباميكانو “19 عاماً” والذي سيُكلف التعاقد معه ما يقرب من 100 مليون يورو.

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