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مانشستر يونايتد يتحرك لضم فيدال
2018/03/29 | 02:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم    {محمد جبر}      تابعه على تويتر أكدت مصادر صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سيتحرك للتعاقد مع أرتورو فيدال، لاعب بايرن ميونيخ.

ويشار إلى أن جوزيه مورينيو، المدير الفني ليونايتد، يريد أن يتعاقد مع لاعب وسط في ظل غياب مايكل كاريك المتكرر بسبب الإصابة، وعدم اعتماده على أندير هيريرا ومروان فيلاني.

حيث أشارت التقارير إلى أن تحركات إدارة الشياطين الحمر، لتقليل الهوة الكبيرة بين أدائهم وأداء الغريم مانشستر سيتي.

وينتهي عقد نجم يوفنتوس السابق، بنهاية الموسم القادم، واللاعب لديه نية لخوض التجربة في الملاعب الإنجليزية.

ويساعد يونايتد في هذه الصفقة فرناندو فيليسيفيتش، وكيل أعمال فيدال، الذي هو أيضا وكيل الكسيس سانشيز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، برصيد 46 نقطة، فيما يأتي سيتي في الصدارة بـ 81 نقطة.

 

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