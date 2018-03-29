الجيش الإسرائيلي يهدد مسيرة العودة الفلسطينية

2018/03/29 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت إن إسرائيل ستنشر أكثر من 100 قناص يمكنهم إطلاق الرصاص الحي إذا ما تعرضت حياة الإسرائيليين للخطر.

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