الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


الجيش الإسرائيلي يهدد مسيرة العودة الفلسطينية
2018/03/29 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت إن إسرائيل ستنشر أكثر من 100 قناص يمكنهم إطلاق الرصاص الحي إذا ما تعرضت حياة الإسرائيليين للخطر.

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