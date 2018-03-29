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أيسين: إغلاق مقر القنصل العام في سياتل استيلاء على الممتلكات الروسية
2018/03/29 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن القنصل - مستشار الروسي في سياتل خاليت أيسين، الأربعاء 28 مارس/آذار، أن إغلاق مقر إقامة القنصل العام الروسي في سياتل هو استيلاء سافر على الممتلكات الروسية.

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