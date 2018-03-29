🔴 مخاوف في نابولي من “خيانة” ساري .. وتشيلسي يُلاحقه

2018/03/29 | 03:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، ماوريسيو ساري طلب من إدراة النادي تأجيل تجديد تعاقده حتى نهاية الموسم الجاري، من أجل التركيز على بطولة الدوري، خاصةً مع إقتراب لحظات الحسم في تاريخ المنافسة هذا الموسم.

وكشفت التقارير الصحفية أن رئيس نادي نابولي، دي لورنتيس وافق على طلب مدرب الفريق، إلا أنه يشعر ببعض المخاوف من خيانة ساري والرحيل عن القيادة الفنية للنادي مع نهاية الموسم الجاري، خاصةً وأن قيمة شرطه الجزائي 8 مليون يورو فقط.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مالك نادي تشيلسي، إبراموفيتش يُفكر حالياً في التعاقد مع الإيطالي المخضرم، ساري لإدارة البلوز في الموسم المقبل، خاصةً في ظل رغبة ساري برفع قيمة راتبه الذي سيحصل عليه في العقد الجديد مع نابولي إلى 4 مليون يورو بدلاً من 3 مليون.

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