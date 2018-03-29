مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات

2018/03/29 | 03:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 28 مارس/آذار، بموجة هجمات صاروخية على السعودية شنتها جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، وعبر المجلس عن قلقه الشديد إزاء تقارير عن انتهاك حظر للسلاح فرضته المنظمة الدولية على زعماء الحوثيين.

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