الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات
2018/03/29 | 03:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 28 مارس/آذار، بموجة هجمات صاروخية على السعودية شنتها جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، وعبر المجلس عن قلقه الشديد إزاء تقارير عن انتهاك حظر للسلاح فرضته المنظمة الدولية على زعماء الحوثيين.

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