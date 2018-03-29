مقتل شخصين في هجوم مسلح على فندق في مالي

2018/03/29 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شاهدان إن مسلحين مجهولين قتلوا شخصا واحدا وأصابوا اثنين آخرين على الأقل، مساء الأربعاء 28 مارس/آذار، في هجوم على فندق في بلدة باندياغارا بوسط مالي والتي يتردد عليها موظفو الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية.

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