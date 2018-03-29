🔴 تيفيز يغيب شهراً عن الملاعب بعد زيارته لأخيه في السجن

2018/03/29 | 04:11

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هاي كورة – واصل النجم الأرجنتيني ومهاجم بوكا جونيورز، كارلوس تيفيز أفعاله المثيرة للجدل، وذلك بعد قيامه بزيارة أخيه في سجن “بورز” بمدينة قرطبة في إسبانيا، وخوض مباراة ودية مع بعض المسجونين هناك.

وشارك تيفيز لبضعة دقائق فقط مع نزلاء السجن في المباراة الودية قبل أن يتعرض لإصابة عضلية قوية ستُبعده عن الملاعب حوالي شهراً.

يُذكر أن شقيق مارتينيز تيفيز، شقيق المهاجم الأرجنتيني، كارلوس كان قد حُكم عليه في عام 2010 بالسجن 16 سنة، بتهمة الاعتداء على سيارة مدرعة ومحاولة سرقتها، حيث قضى حتى الآن نصف مدته فقط.

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