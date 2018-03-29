2018/03/29 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات تلفزيونية أن ملالا يوسفزي الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عادت إلى بلدها، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، بعد ست سنوات من إطلاق مسلحين من حركة طالبان النار عليها بسبب تأييدها لتعليم الفتيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غياب 6 سنوات... مالالا يوسفزي تعود إلى بلادها) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد غياب 6 سنوات... مالالا يوسفزي تعود إلى بلادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).