الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


بعد غياب 6 سنوات... مالالا يوسفزي تعود إلى بلادها
2018/03/29 | 05:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت لقطات تلفزيونية أن ملالا يوسفزي الباكستانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عادت إلى بلدها، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، بعد ست سنوات من إطلاق مسلحين من حركة طالبان النار عليها بسبب تأييدها لتعليم الفتيات.

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