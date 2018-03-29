اليابان تعرض عقد اجتماع قمة مع كوريا الشمالية

2018/03/29 | 05:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة أساهي اليابانية، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، إن اليابان اقترحت على حكومة كوريا الشمالية عقد قمة ثنائية وإن بيونغ يانغ بحثت احتمال اجتماع زعمائها مع اليابان.

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