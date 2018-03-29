الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


بيونغ يانغ وسيئول تبدآن المفاوضات التحضيرية لقمة ثنائية
2018/03/29 | 06:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأ كبار ممثلي وفود كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس 29 مارس/آذار، المفاوضات التحضير لقمة الدولتين الكوريتين، وهي تجري في مبنى "تخونيلغاك" في الجانب الكوري الشمالي من المنطقة المجردة من السلاح عند نقطة التفاوض في بانمونجوم.

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