الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


#أنس نادر - ملاحم الخطيئة
2018/03/29 | 07:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أنس_نادر على القوس المرصّع نُقشت الحكايةوكُتبت مآثر الأسلاف....كيف تصدّوا لشلالات النوروأرخوا الجبالوأحالوا عشب الأرض جدائلا ملتهبة,كيف اخترقوا أنين الأرضوأجلوا الأفق المغبّرمن بحار الوسن الهائم.وفي حين تُحرق بزاة الغار على أعنّةِ المجد بنار سعير تتصالب بيوتٌ فقيرةٌ من القشِّ اليابس خلف جدائل الغروبترخي ضفائرهُوتسلُّ بلطفٍ أهوال الرهبة......

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