السلطات الفنزويلية تؤكد مقتل 68 شخصا خلال الحريق في السجن

2018/03/29 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، مساء يوم الأربعاء، أن الحريق في السجن اسفر عن مقتل 68 شخصا.

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