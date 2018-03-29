الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


السلطات الفنزويلية تؤكد مقتل 68 شخصا خلال الحريق في السجن
2018/03/29 | 07:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن النائب العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، مساء يوم الأربعاء، أن الحريق في السجن اسفر عن مقتل 68 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات الفنزويلية تؤكد مقتل 68 شخصا خلال الحريق في السجن) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات الفنزويلية تؤكد مقتل 68 شخصا خلال الحريق في السجن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ظهور قطعة مدفعية "طازجة" في سوريا
⋙ #سمير الأمير - تكاثر الشعراء
⋙ بطولة ميامي: ملخص مباراة ويليامز وكولينز
⋙ المنتخبات الأوفر حظا للفوز بكأس العالم
⋙ العلم يجمّل صورة الإنسان البدائي في معرض متخصص
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| صحفي: مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات كانت مفاجأة
⋙ بالفيديو.. رسالة ماجستير بجامعة بغداد تناقش "الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي"
⋙ بالصورة : بدون تعليق .... اللوكية يلبسون "هدى سجاد" العقال في الديوانية
الأكثر شيوعا