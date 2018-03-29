مدرب الأرجنتين: درس

2018/03/29 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدرب منتخب الأرجنيتن خورخي سامباولي إن الخسارة القاسية التي مني بها "فريق التانغو" أمام منتخب إسبانيا هي مسؤوليته الشخصية ولا علاقة للاعبين بها.

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