ماسكيرانو يحقق رقما قياسيا

2018/03/29 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماسكيرانو يحقق رقما قياسيابوينس آيرس – أصبح اللاعب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو بعد ظهوره في مباراة منتخب بلاده الودية أمام إسبانيا أحد أكثر لاعبي الأرجنتين مشاركة في المباريات الدولية بجانب اللاعب السابق خافيير زانتي.ووصل ماسكيرانو لمباراته رقم 142 دوليا، متساويا في هذا الصدد مع اللاعب السابق والنائب الحالي لرئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، خافيير زانتي.وبدأ لاعب هيبي فورشين الصيني مسيرته مع منتخب الأرجنتين في 16 يوليو 2003، تحت قيادة المدرب مارسيلو بيلسا، في مباراة ودية أمام أوروغواي.ويأتي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرتبة لاحقة بعد زانتي وماسكيرانو من حيث عدد المباريات الدولية برصيد 123 مباراة.ولم تتوقف مصائب المنتخب الأرجنتيني عند حد الهزيمة الثقيلة التي تجرعها أمام نظيره الإسباني، بل جاء خبر إصابة حارسه الأساسي سيرخيو روميرو ليزيد الأمور تعقيدا داخل الفريق.وتعرض روميرو، حارس مرمى مانشستر يونايتد، لارتطام في الركبة خلال تلك المباراة الودية واضطر لمغادرة الملعب في بداية الشوط الأول بعد اصطدامه بالمهاجم الإسباني دييغو كوستا.وأفادت مصادر داخل بعثة المنتخب الأرجنتيني أن روميرو يعاني من التهاب وكدمة قوية في الركبة.واستبدل روميرو بالحارس الثاني في المنتخب الأرجنتيني ويلي كاباييرو عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح إسبانيا، التي سجلت خمسة أهداف في شباك الحارس البديل، نجم تشيلسي الإنكليزي.

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