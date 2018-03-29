الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


تحرير ايزيديين من أهالي سنجار من قبضة داعش
2018/03/29 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ افاد مدير مكتب المختطفين على يد داعش في دهوك حسين كورو قائدي يوم الخميس بتحرير شخصين ايزيديين من قبضة التنظيم المتشدد.

وذكر قائدي في بيان اليوم، انه "تمكنا من تحرير شخصين من قبضة ارهابيي داعش من اهالي سنجار وهما كل من: (س) من مواليد كوجو (19) سنة ، (خ) من مواليد گر عزيز (17) سنة .

ولم يشر مدير المكتب الى المكان الذي حرر منه المختطفان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير ايزيديين من أهالي سنجار من قبضة داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير ايزيديين من أهالي سنجار من قبضة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).


كامل التفاصيل في: شفق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المفوضية: سحب المصادقة من أي مرشح او حزب يحصل على بطاقات الناخبين بصورة غير شرعية
⋙ ارتفاع علاوة برنت فوق خام دبي في مايو لأعلى مستوى في أكثر من عامين
⋙ القوات الكوردية في منبج لاتخشى الحرب
⋙ واع / الموارد المائية تطالب بإدراج مشروع لها ضمن قرض البنك الدولي
⋙ الجماعة الاسلامية تتهم بارزاني بالاستعانة بـ”البلطجية” لاختطاف المتظاهرين
بالفيديو والصور
⋙ ائتلاف النصر يعلن اسباب نشوءه.. ويعرض فيديوهات لم يعتد عليها العراقيون فماذا تضمنت؟
⋙ بالفيديو..رسالة ماجستير بجامعة بغداد تناقش “الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي”
⋙ بالصور.. انجاز صيانة عدد من الطرق في محافظات بابل وبغداد والديوانية
الأكثر شيوعا