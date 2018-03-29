تحرير ايزيديين من أهالي سنجار من قبضة داعش

2018/03/29 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مدير مكتب المختطفين على يد داعش في دهوك حسين كورو قائدي يوم الخميس بتحرير شخصين ايزيديين من قبضة التنظيم المتشدد.

وذكر قائدي في بيان اليوم، انه "تمكنا من تحرير شخصين من قبضة ارهابيي داعش من اهالي سنجار وهما كل من: (س) من مواليد كوجو (19) سنة ، (خ) من مواليد گر عزيز (17) سنة .

ولم يشر مدير المكتب الى المكان الذي حرر منه المختطفان.

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