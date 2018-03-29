بالفيديو..رسالة ماجستير بجامعة بغداد تناقش “الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي”

2018/03/29 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مناقشة رسالة “ماجستير” في جامعة بغداد كلية الآداب / قسم الجغرافية عن “الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي وأثره في الأمن الوطني العراقي” للطالبة فيحاء مجيد حسن محمد واشراف أ.م.د.



بشار محمد عويد القيسي.

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