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بالفيديو..رسالة ماجستير بجامعة بغداد تناقش “الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي”
2018/03/29 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مناقشة رسالة “ماجستير” في جامعة بغداد كلية الآداب / قسم الجغرافية عن “الأهمية الجيوبولتيكية للحشد الشعبي وأثره في الأمن الوطني العراقي” للطالبة فيحاء مجيد حسن محمد واشراف أ.م.د.

بشار محمد عويد القيسي.

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