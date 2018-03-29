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خلاطي:البصرة غارقة بالنفايات وسط تفرج الحكومة المحلية
2018/03/29 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية عن محافظة البصرة حسن خلاطي ان” اغلب احياء البصرة غارقة في النفايات والحكومة المحلية تتفرج على ذلك”.

وذكر خلاطي , ان” سحب الدخان يغطي سماء البصرة ولا حلول تذكر”، مؤكدا ان” اغلب الاحياء غارقة في النفايات والحكومة المحلية تتفرج على ذلك وتتحجج بالتخصيصات المالية”.واوضح ان” بعض القضايا في المحافظة لا تتحمل التأجيل وقضية ملف النفايات متعلق تماما وبشكل مباشر بإطلاق التخصيصات المالية فهو ليس بناية ولا مشروع يستطيع تأجيله فهو قضية تشغيلية”. وتابع ان” التخصيصات المالية من البترودولار 50% منها للتشغيلية ممكن استخدامها لكنها غير مطلقة للمحافظة وحتى هذه اللحظة”، مستدركاً ان” الأمور الخدمية لا تتحمل التأخير والحكومة المحلية تماطل في حلها”.وبين ان” محافظة البصرة باعتبارها مدينة صناعية {ابار ومصافي} وهي جميعها عبارة عن ملوثات للبيئة، مما يسبب زيادة واضحة في الامراض السرطانية”.انتهى

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