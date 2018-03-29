الشرطة البريطانية ترجح تعرض سكريبال للتسمم في منزله

2018/03/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة البريطانية ترجح تعرض سكريبال للتسمم في منزلهكشفت الشرطة البريطانية أن العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا قد يكونا تعرضا للتسمم بمنزلهما.وذكر دين هايدون، قائد وحدة محاربة الإرهاب بالشرطة البريطانية: "في هذه المرحلة من تحقيقنا نعتقد بأن سكريبال وابنته تعرضا لتأثير غاز الأعصاب أولا عند باب منزلهما"، مضيفا "وبالتالي نحن نركز الكثير من جهودنا على منزلهما والمنطقة المحيطة به".واوضحت الشرطة أنه تم العثور على آثار المادة السامة في عدة أماكن، ولكن بكثافة أقل مما هو بمنزل سكريبال.وقد اختتمت فرق التحقيق عملها في محل "مالتينغز" التجاري، الذي تم العثور على سكريبال وابنته بالقرب منه، وهما بحالة حرجة، وكذلك في المقبرة التي دفنت فيها زوجة وابن سيرغي سكريبال.وتجدر الإشارة إلى أن الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا نقلا إلى مستشفى في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس الجاري، وهما بحالة حرجة.وتتهم بريطانيا السلطات الروسية بتسميمه.

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