2018/03/29 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- كشفت قيادة عمليات بغداد عن تحرير فتاة ايزيدية واعتقال خاطفها الذي ينتمي لتنظيم داعش في احدى الضواحي الشمالية لبغداد، فيما تم الإعلان عن تحرير شابين ايزيديين في مكان آخر من البلاد.

وفي آب أغسطس 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف.

وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان إن القوات العراقية "تمكنت وبجهد استخباري من استخبارات وامن بغداد من تحرير فتاة ايزيدية بعمر 14 سنة في منطقة الشعب" شمال شرقي بغداد.

وجاء في البيان أن "الفتاة من سكنة الموصل".

واوضحت قيادة العمليات أن "تلك القوات اعتقلت خاطفها الارهابي وبعد التحقيق اعترف بانتمائه الى ولاية نينوى وهو مسؤول عن تنفيذ الكثير من العمليات الارهابية ومنها عمليات اختطاف الفتيات الايزيديات".

وتابع البيان ان "الارهابي حاول لحظة القاء القبض عليه الانتحار بواسطة الة حادة إلا ان يقظة قواتنا الامنية حالت دون ذلك".

الى ذلك اعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين عن تحرير شابين ايزيديين من اهالي سنجار يوم امس.



ولم يذكر المكتب المكان الذي تم فيه تحرير المختطفين.

وتعرض الايزيديون لأكثر من 70 هجوما ومذبحة في التاريخ الحديث للعراق اشدها عنفا تلك التي نفذها تنظيم داعش في سنجار موطن الطائفة الايزيدية في نينوى.

وسنجار التي يطلق عليها الكورد اسم "شنكال" هي واحدة من بين المناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان وبغداد.

وبحسب باحثين تعد الديانة الإيزيدية من الديانات الكوردية القديمة وجميع نصوصها الدينية تتلى باللغة الكوردية في مناسباتهم وطقوسهم الدينية.

ووفق إحصائيات غير رسمية يبلغ عدد الايزيديين نحو نصف مليون نسمة في عموم في العراق وكوردستان ويقطن غالبيتهم في نينوى ودهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير ايزيدية في بغداد واثنين آخرين في مكان آخر) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير ايزيدية في بغداد واثنين آخرين في مكان آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).