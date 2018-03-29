سيناريو العراق يتكرر في إيران: تشجيع التهور الخارجي فالحصار فالعقوبات

2018/03/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومي خلفا لهربرت ماكماستر، ما انفكت طبول الحرب تدق

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