68 قتيلا في شغب وحريق بمركز شرطة في فنزويلا

2018/03/29 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة وشهود، إن 68 شخصا قتلوا في أعمال شغب وحريق في زنازين مركز للشرطة في مدينة بلنسية بوسط فنزويلا يوم الأربعاء.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق أسر تجمعت خارج مركز الشرطة على أمل معرفة أخبار حول ذويهم، ولم تفصح السلطات عن معلومات حتى ساعة متأخرة من المساء.

وذكر المدعي العام طارق وليام صعب على تويتر “يضمن مكتب المدعي العام إجراء تحقيقات مستفيضة من أجل التوضيح الفوري لما جرى في تلك الأحداث المؤلمة التي تركت عشرات الأسر الفنزويلية في حالة حداد”.

والسجون في فنزويلا مكتظة وتموج بالسلاح والمخدرات، وحوادث الشغب التي يلقى فيها العشرات حتفهم ليست نادرة.

وذكر خيسوس سانتاندر، المسؤول المحلي، إن ولاية كارابوبو في حالة حداد بعد الحادث الذي وقع بمدينة بلنسية.

واوضح “يعكف أفراد الطب الشرعي على تحديد عدد القتلى”، واوضح أن شرطيا أصيب بالرصاص في الساق وحالته مستقرة وإن فرق الإطفاء أخدمت النيران.

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