فيلانويفا يعود للاتحاد قبل مواجهة الباطن في كأس الملك

2018/03/29 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر يعود المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا مرة أخرى للتدريبات الجماعية، لنادي اتحاد جدة السعودي.

اللاعب التشيلي البالغ 32 عاما، كان قد غاب منذ لقاء الشباب في ربع نهائي الكأس قبل شهر من التوقف الدولي.

ويستعد الفريق لخوض مباراة الباطن في نصف نهائي كأس ملك السعودية، والتي تعد أخر أماله الموسم الحالي مع المدير الفني لويس سييرا.

وتأكد عدم دخول الاتحاد المربع الذهبي في الدوري السعودي، لتصبح البطولة هي السبيل الوحيد لانقاذ ما يمكن انقاذه الموسم الحالي.





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