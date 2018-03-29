الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


#حنان محمد السعيد - جبلاية القرود
2018/03/29 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حنان_محمد_السعيد منذ تولى نظام السيسي الحكم في مصر، ولم يتوانى يوما عن فعل كل ما يهين ويذل هذا البلد وأهله، ومن التنازل عن حق الشعب التاريخي في النيل الى التنازل عن الأرض والثروات، ومن سجن أفضل شباب البلد، إلى تغييب القانون والدستور وترك المجال مفتوحا أمام أجهزته الأمنية لارتكاب كل الجرائم والموبقات.ورغم استيلاءه على كل مقاليد السلطة والتحكم في البلد باعلامه بقضائه بجيشه وشرطته بوزراءه وبرلمانه وأجهزته الر......

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