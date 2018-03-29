2018/03/29 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الروسية: مغادرة 5290 مسلحا وعائلاتهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

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